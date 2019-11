27.11.2019 h 11:47 commenti

Il Comune vota la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. FdI: "Ok ma diamola anche a Egea Haffner"

Domani in discussione in Consiglio comunale due ordini del giorno: il primo congiunto maggioranza-5 Stelle, il secondo del consigliere Belgiorno che chiede il conferimento anche alla "bimba con la valigia" simbolo della tragedia delle foibe

Il consiglio comunale di Prato è chiamato a votare, durante la seduta di domani pomeriggio 28 novembre, il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana, recentemente promotrice della Commissione contro l'incitamento all'odio e alla violenza e i fenomeni di intolleranza e razzismo. Una vita spesa tra le giovani generazioni per non far dimenticare cosa è accaduto nei lager nazisti.



A chiederlo sono due distinti documenti: il primo presentato in maniera congiunta da tutti i gruppi di maggioranza e dal Movimento 5 Stelle, il secondo dal consigliere di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno, che chiede di conferire, contestualmente, la cittadinanza onoraria anche a Egea Haffner, esule istriana costretta a soli sei anni a fuggire dalla sua città natale a causa della pulizia etnica operata dal dittatore comunista Tito. Egea è la bambina ritratta in una celebre foto con una valigia in mano con scritto "esule giuliana", diventando così la triste icona della pulizia etnica nei confronti degli italiani dell'Istria e della Dalmazia e dell'esodo.

Nel documento congiunto maggioranza-5 Stelle si impegna anche il Comune di Prato a sostenere in tutti i modi i lavori della Commissione del Senato, guidata proprio da Liliana Segre, e a creare nuove azioni di sensibilizzazione contro il razzismo e la xenofobia oltre ad aderire alla rete dei comuni per la memoria, contro l'odio e il razzismo.

Nel documento di Fratelli d'Italia, invece, si chiede di condannare "tutte le atrocità della storia del nostro Paese, siano esse nazifasciste o comuniste".

"Per noi è importante conferire la cittadinanza onoraria a queste due grandi donne - dice Belgiorno -, che hanno il compito di mantenere vivo il ricordo nelle giovani generazioni. Il nostro ordine del giorno ricorda le atrocità vissute dalla nostra città durante il periodo della seconda guerra mondiale, con l’eccidio dei 29 martiri di Figline il 6 settembre del 1944 e allo stesso tempo la via dedicata dal ex sindaco di sinistra Fabrizio Mattei ai martiri delle Foibe".