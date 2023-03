16.03.2023 h 17:52 commenti

Il Comune di Prato vende all'asta un fondo commerciale e incassa oltre 200mila euro

Nessuna offerta invece per le altre cinque proprietà di cui l'ente vuole disfarsi perché non più strategiche rispetto ai propri obiettivi

Il Comune ha venduto all'asta il fondo commerciale di viale Galilei, attualmente affittato a una clinica odontoiatrica. L'offerta, presentata da una società fiorentina, è pari al prezzo posto a base d'asta, 220mila euro. Gli uffici comunali hanno quindi effettuato l’aggiudicazione provvisoria per procedere poi a tutti i controlli necessaria quella definitiva.

Diverso il destino delle altre quattro proprietà, tra immobili e terreni,, nei giorni scorsi, finite all'asta per la seconda volta e per la seconda volta andata deserta nonostante i prezzi, per quasi tutti i beni, fossero stati ritoccati al ribasso rispetto al primo tentativo di vendita.

Si tratta dell'edificio rurale, in parte diroccato, che si trova in via della Chiesa di Capezzana 44, dell'ex piscina di via Arcangeli, trasformabile in residenze, dell'ex monastero di San Clemente in via San Vincenzo 16, di un terreno in via del Purgatorio che fa parte del piano di lottizzazione di iniziativa pubblica Gello per housing sociale.

A norma del regolamento, non è obbligatorio proseguire con una terza asta. Il Comune può procedere con una procedura semplificata sul singolo bene. E' in corso una valutazione su quale strada intraprendere. Potrebbe essere un invito a presentare un'offerta o una manifestazione d'interesse. E' chiaro che il prezzo sarà più ragionevole dell'ultima asta andata deserta.

In particolare l'edificio rurale di Capezzana aveva una base di 630mila euro; il complesso immobiliare in via Arcangeli 49 e 51, partiva da 900mila euro; l'ex monastero di San Clemente in via San Vincenzo 16, 772mila euro; il terreno edificabile in zona Ippodromo/via del Purgatorio, lotto ZZ del Piano di lottizzazione d'iniziativa pubblica Gello, 2.430.000 euro.



