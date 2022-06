09.06.2022 h 10:43 commenti

Il Comune vende all'asta cinque ciclomotori: ecco le istruzioni per partecipare

L'offerta può essere presentata online entro le 17 del 4 luglio. Si tratta di mezzi ancora in buono stato ma non più utilizzati. La base di partenza per l'incanto va dai 400 ai 1.100 euro



Si tratta, in particolare, di uno Scarabeo Aprilia 50 con anno di immatricolazione 2012 e che ha percorso un totale di km 5.239. L'importo a base d'asta è di 400 euro.

A seguire due scooter Piaggio con anno di immatricolazione 2007, uno che percorso km 6.191 e l'altro km 8.051. Per entrambi l'importo a base d'asta è di 950 euro.

Gli ultimi sono due scooter Piaggio con anno di immatricolazione 2007, che hanno percorso km 5.206 e km 4.229 e hanno un importo a base d'asta di 1.100 euro.

L'asta si terrà con il metodo dell'offerta segreta e l'aggiudicazione avverrà al rialzo rispetto al prezzo base, con l'ottenimento di ciascun mezzo in favore dell'offerta più conveniente per l’Amministrazione.

Gli interessati devono presentare l'offerta entro il 4 luglio alle 17, consegnando il modello disponibile al link , in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura "Non aprire - Asta vendita veicoli di proprietà comunale" Lotto n.... e l'indirizzo del destinatario e l'indicazione del mittente.

La domanda può essere presentata di persona oppure spedita all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, in piazza del Pesce n. 9.

L'Ufficio è aperto lunedì e giovedì dalle 9 alle 17 e martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Ai fini del rispetto del termine ultimo faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 0574/1836060).

Edizioni locali collegate: Prato

