19.01.2019 h 17:07 commenti

Il Comune sospende l'attività ma la titolare continua a tenere aperto: messi i sigilli a un Internet Point

Intervento della polizia municipale nell'esercizio di via Pistoiese. Per la proprietaria sono anche scattate le sanzioni per non aver ottemperato al provvedimento di sospensione

L'attività era stata chiusa dal Comune ma la titolare, una cittadina cinese di 37 anni, continuava ad esercitare, come se niente fosse. Per questo ieri pomeriggio, 18 gennaio, gli agenti della Commerciale della polizia municipale hanno messo i sigilli ad un Internet Point in via Pistoiese.

Il controllo è scattato per verificare l’ottemperanza ad una ordinanza di sospensione immediata dell’attività, emessa dal Comune per mancanza dei requisiti strutturali previsti dai regolamenti comunali. Gli agenti hanno invece constatato che la titolare, nonostante il divieto di prosecuzione, continuava ad esercitare l’attività, aperta ed in pieno svolgimento con la presenza di una quindicina di clienti all’interno. Gli agenti intervenuti hanno provveduto a sanzionare la titolare per l'inottemperanza al provvedimento e a sequestrare i locali e le attrezzature presenti per impedire la reiterazione della violazione.