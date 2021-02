27.02.2021 h 16:20 commenti

Il Comune rilancia il progetto 'Noi che il centro' e pubblica il bando per selezionare l'organizzatore

Collaborazione tra diversi soggetti per rivitalizzare e valorizzare il centro della città. Lavoro avviato con la prima riunione

Un'esperienza positiva, nonostante la pandemia che ha cambiato le carte in tavola ma non la voglia di fare squadra per promuovere il centro storico: bilancio con segno positivo quello del progetto 'Noi che il centro', promosso dall'assessorato allo Sviluppo economico in collaborazione con Sociolab e con le associazioni di categoria,i consorzi, gli ordini professionali e i residenti. Ieri, venerdì 26 febbraio, l'assessore Benedetta Squittieri ha incontrato i rappresentanti delle associazioni che hanno promosso il metodo adottato per promuovere la collaborazione e la creazione di reti tra soggetti diversi che operano nel centro storico della città. Le iniziative organizzate hanno dovuto fare i conti con lockdown e distanziamento sociale: il progetto era infatti appena stato presentato, nel febbraio 2020, quando è esplosa l'emergenza sanitaria. E' stata perciò una sperimentazione nella sperimentazione, portata avanti comunque per stare al fianco dei commercianti in un momento di difficoltà ed incertezza. All'incontro erano presenti anche l'assessore Gabriele Bosi e il consigliere delegato del sindaco Giacomo Sbolgi. L'amministrazione comunale intende rilanciare il progetto anche per il 2021, lavorando per organizzare iniziative anche in presenza. E' stato pubblicato il nuovo bando sul sito web del Comune per selezionare il soggetto che gestirà Noi che il centro.

"L'obiettivo è valorizzare la comunità del centro storico, da vivere tutto il giorno tutti i giorni- dice l'assessore Squittieri - in questo è fondamentale la collaborazione di tutti i soggetti che vivono e lavorano in centro, un patrimonio dell'intera città”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus