Il Comune pubblica le retribuzioni dei dirigenti nel 2018: ecco chi sono i più pagati

Per ogni figura indicato lo stipendio base, l'indennità di risultato e quella di posizione. In totale sono 16 le posizioni apicali, alle quali si aggiungono le tre decadute nel corso dell'anno

La più ricca tra i dirigenti comunali è, segretario e direttore generale, che tra stipendio base (43.300 euro, uguale per tutti), indennità di risultato e indennità di posizione, nel 2018 ha portato a casa quasi 104mila euro. Sul podio, al secondo posto, c'èdel servizio Mobilità e infrastrutture con oltre 101mila euro, mentre il terzo gradino è occupato dadel servizio Governo del territorio con qualcosa in più di 100mila euro. Sono le retribuzioni lorde del 2018 dei diciannove dirigenti del Comune di Prato: il totale è la somma dello stipendio base (43.310 euro), della retribuzione di posizione che è connessa alle funzioni assegnate e della retribuzione di risultato del 2017 (liquidata lo scorso anno), e cioè il premio per il comportamento e il raggiungimento degli obiettivi fissati a inizio anno.Tolte le prime tre posizioni, il resto della classifica è sotto i centomila euro. Quarto posto per, dirigente del settore Cultura e turismo, con 99.395 euro, quinto per, dirigente dei settori Pubblica istruzione, sport, finanze e tributi, con 98.866 euro. Scorrendo la classifica fino a completare la top ten, troviamo il capo della polizia municipalecon 98.150 euro, il capo di Gabinetto del sindaco e numero uno della valorizzazione del patrimonio culturalecon 98.142 euro, il dirigente del servizio Urbanisticacon 94.718 euro, il dirigente delle Risorse umanecon 93.415 euro, la dirigente del Servizio demograficocon 91.037 euro. Il resto della graduatoria è compreso tra i 90mila euro di, dirigente del servizio Biblioteca e archivio fotografico e i 77.416 euro del fanalino di coda, a capo del servizio servizio Prevenzione e sicurezza.Da segnalare i 54.273 euro difino al primo luglio 2018 dirigente del servizio Finanze e tributi, i 20.739 euro di, fino al 28 febbraio dirigente del settore Edilizia pubblica, i 9mila euro di, segretario e direttore generale fino al 12 novembre 2017.