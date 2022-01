25.01.2022 h 08:17 commenti

Il Comune pensa alla Prato Estate, aperta la selezione delle proposte. Il bando scade il 20 febbraio

La rassegna estiva si aprirà il primo giugno e proseguirà fino al 15 settembre. Diversi i luoghi scelti per gli appuntamenti a cui potranno aggiungersene altri

L’assessorato alla Cultura del Comune di Prato ha promosso anche per il 2022 un avviso pubblico con l’intento di selezionare le proposte che andranno a comporre la rassegna “Prato Estate”, cartellone di spettacoli dal vivo organizzati nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 settembre.L’avviso è pubblicato su “TuttoGare” https://gare.comune.prato.it , piattaforma esclusivamente attraverso la quale è possibile inviare le candidature entro domenica 20 febbraio alle ore 20.I soggetti interessati sono invitati a produrre proposte riguardanti lo spettacolo dal vivo nelle seguenti aree di intervento: musica, teatro, danza, talk e itinerari. Uno stesso proponente può presentare un massimo di due progetti esclusivamente a ingresso libero.Non saranno valutate iniziative che prevedano ingressi a pagamento per le quali sarà possibile richiedere - rispondendo ad apposito avviso - l’erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese.Pur riservandosi la facoltà di individuare sedi ulteriori per lo svolgimento degli eventi della “Prato Estate”, gli spazi proposti dall’amministrazione in via preferenziale sono: chiostro di San Domenico, Palazzo Datini, anfiteatro di Santa Lucia, corte interna di Manifatture digitali cinema, giardino Buonamici, teatro Magnolfi e teatro di Officina giovani. Nella domanda di partecipazione possono essere suggerite anche sedi diverse da quelle indicate, ma in tal caso non sarà garantito l’allestimento tecnico contenuto nell’avviso né potranno essere poste a carico del Comune di Prato le autorizzazioni per pubblico spettacolo.Programmare Prato Estate in questo momento difficile è doppiamente importante. Per il pubblico, per la collettività ma anche e soprattutto per gli artisti dello spettacolo dal vivo – commenta l’assessore Simone Mangani – il Comune mantiene un’attenzione per il medio e il lungo periodo.Per ogni richiesta di chiarimento è possibile scrivere a: m.rafanelli@comune.prato.it . Affinché sia garantita una risposta in tempi utili rispetto alla scadenza della ricognizione, le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro le ore 10.00 del giorno mercoledì 16 febbraio.