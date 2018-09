E' destinata a chiudersi in fretta la parantesi di mancato utilizzo dello stadio comunale Lungobisenzio. Risolto il rapporto con l'Ac Prato che è stato sfrattato dopo la telenovela dell'estate che si concluderà entro poche settimane con la decisione della procura sul duro scambio di accuse tra il presidente della società Paolo Toccafondi e il sindaco Matteo Biffoni, mentre resta pendente il ricorso al Tar, il Comune ha pubblicato oggi, giovedì 20 settembre, l'avviso per l'uso dell'impianto per la stagione sportiva 2018/2019. L'avviso è destinato a federazioni, enti, associazioni, società sportive professionistiche e dilettantistiche e a istituzioni scolastiche. Il termine per rispondere è mercoledì 26 settembre alle 13 compilando il modulo pubblicato sul sito internet del Comune ( http://www.comune.prato.it/ trasparenza/gare-contratti/ concessioni/2018/stadio- lungobisenzio-2018-19/ ). L'impianto potrà essere utilizzato solo per il calcio e il fine dell'amministrazione comunale è coniugare la massima utilizzabilità con le caratteristiche proprie dello stadio che, non avendo il campo sintetico ma in erba, deve ovviamente sottostare a regole precise per evitare il deterioramento. Gli uffici comunali provvederanno, una volta ricevute le richieste, a scegliere a quali soggetti assegnare l'uso dell'impianto sulla base di criteri prestabiliti. L'uso del Lungobisenzio potrà essere modulato nel tempo: anche nei prossimi mesi potrà essere presentata richiesta di accesso all'impianto sportivo che il Comune potrà accogliere compatibilmente con l'assegnazione o le assegnazioni che saranno fatte una volta concluso l'iter dell'avviso pubblicato oggi.