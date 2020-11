27.11.2020 h 12:57 commenti

Il Comune in aiuto delle società sportive, 300mila euro di contributi e maxi ristoro per le piscine al Cgfs

Approvata dal consiglio comunale una variazione di bilancio per 550mila euro. I fondi per il bonus famiglie sport sono stati destinati alle associazioni sportive duramente provate dalla pandemia

Cinquecentocinquatamila euro per il mondo dello sport, 250mila euro saranno destinati al Cgfs e 300mila alle associazioni sportive, la variazione di bilancio è stata approvata ieri, 26 novembre, dal consiglio comunale.

I contributi destinati al Centro Giovanile di formazione Sportiva, rientrano in un’operazione di riequilibrio dei ricavi mancati dovuti, da una parte alla chiusura della piscina di Mezzana e poi a quella di via Marradi (i lavori termineranno a marzo, mentre a giorni inizieranno quelli per le vasche piccole di via Roma) per consentire i lavori previsti dal piano dell’amministrazione comunale,dall’altra quelli causati dal Covid, clausole previste nel bando con cui veniva assegnate la gestione degli impianti.

Durante il lockdown tutti gli impianti sono stati chiusi, mentre da quando la Toscana è diventata zona rossa sono consentiti soltanto gli allenamenti delle società sportive che per utilizzare la vasca pagano un canone, che comunque resta insufficiente a riequilibrare il bilancio. Nel frattempo una parte dei dipendenti restano in cassa integrazione, visto che il Cgfs gestisce anche i corsi nelle palestre.

“E’ un fondo preventivo – ha spiegato l’assessore alalo sport Luca Vannucci – ora si aprirà un tavolo di confronto con i gestori per valutare i reali mancati ricavi”.

Trecentomila euro, invece, saranno destinate alle associazioni sportive come “ristoro” per le conseguenze della pandemia che ha bloccato tutte le attività non agonistiche e sostituiranno il bonus famiglia per lo sport. “In questo momento che gli impianti sono chiusi – ha spiegato Vannucci – crediamo, e la decisione è stata condivisa anche in commissione, che sia più opportuno aiutare le società, in modo che possano ripartire. Il bonus famiglie non è abbandonato, ma solo posticipato a quando potrà essere usato”.

I fondi saranno assegnati tramite un bando, che sarà pubblicato entro i primi di dicembre, probabilmente il criterio di distribuzione delle risorse sarà lo stesso adottato dal Coni e dal Ministero che si basa sul numero di iscritti. “Un metro di valutazione – ha spiegato Vannucci – che è oggettivo e una somma ingente che testimonia lo sforzo dell'ammnistrazione comunale verso il mondo dello sport”.



