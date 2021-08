11.08.2021 h 16:00 commenti

Il Comune ha rimesso a nuovo le scuole: lavori di manutenzione per più di un milione e mezzo

Gli interventi sono stati in parte già realizzati e altri sono in corso in queste settimane. L'assessore all'Istruzione: "Abbiamo fatto una programmazione che ci consente di fare tutto durante le vacanze estive"

Ammontano a oltre un milione e mezzo di euro i lavori in corso e già effettuati dal Comune di Prato nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie. I lavori hanno riguardato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio.

“Grazie al lavoro di attenta programmazione svolto dagli uffici comunali le opere vengono effettuate nei due mesi e mezzo di intervallo tra la chiusura della scuola e la sua riapertura a settembre - spiega l'assessore all'Istruzione, Ilaria Santi - l'obiettivo è dare ai ragazzi un ambiente confortevole e sicuro per la didattica e non solo, perchè come ha dimostrato anche il periodo del lockdown la scuola è un segmento importantissimo della vita quotidiana e sociale dei bambini e dei ragazzi".

Alla scuola Puddu a Maliseti si è provveduto a installare una nuova recinzione sul retro dell'edificio per mettere in sicurezza l'area esterna, per un importo complessivo di 30mila euro.

Alla scuola dell'infanzia di via Valori a Galciana sono stati eseguiti lavori di rifacimento delle ringhiere esterne dei percorsi pedonali per un investimento complessivo di 14mila euro.

Nella scuola secondaria Filippo Lippi sono stati eseguiti lavori interni per l'ampliamento di due aule per un importo complessivo di 9mila euro.

Alla scuola Ammannati a Vergaio, è stato realizzato l'impianto di rilevazione incendi interno alla scuola per un investimento complessivo di 8mila euro.

Nella scuola primaria Carlo Collodi, sono stati eseguiti vari interventi di adeguamento antincendio per un importo complessivo di 112mila euro.

All'asilo nido La Querce sono stati ultimati i lavori di risistemazione della copertura e piccole modifiche esterne per un importo complessivo di 20mila euro.

Sono in corso i lavori di ampliamento della scuola primaria Bruni a Casale e i lavori per la nuova scuola dell'infanzia in via di Cantagallo a Pacciana.

Tra i lavori eseguiti nelle scuole fanno parte anche interventi di adeguamento sismico alla scuola primaria Marcocci per un investimento di 332mila euro e alla scuola primaria Vannucci di Tobbiana per un importo di 282mila euro.

Ammontano a 604mila euro le risorse utilizzate per indagini di controllo strutturali sui solai di 43 scuole d'infanzia, primarie, e secondarie. In seguito ai controlli, sono stati messe in sicurezza le scuole Don Milani, Ciliani, Lippi, Mazzoni, Convenevole, Ser Lapo Mazzei e Fermi per un investimento complessivo di 150mila euro.



