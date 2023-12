19.12.2023 h 16:17 commenti

Il Comune fa l'elenco delle opere realizzate nel 2023: "Altro che rendering, ecco cosa abbiamo fatto"

Complessivamente si tratta di 49 interventi per una spesa che supera i 65 milioni di euro, in parte con fondi Pnrr e il resto con risorse comunali e ministeriali. Biffoni se la prende con i tempi biblici della burocrazia

A pochi mesi dalla fine dalle legislatura, la giunta Biffoni traccia un bilancio delle grandi opere realizzate nel 2023: sono 49 con un importo di 65milioni di euro, in parte realizzate con i fondi Pnrr, altre con risorse comunali e ministeriali. Opere che escono dal piano triennale 2023/2025 e vengono consegnate alla nuova amministrazione diventando una sorta di eredità per chi governerà la citta nel prossimo quinquennio.

"Da rendering a opere concrete - ha sottolineato l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis - un dato politico ma anche di concretezza dell'amministrazione che abbraccia grandi interventi, come la piscina olimpionica, ma anche il rifacimento di giardini ed edifici scolastici. Interventi distribuiti su tutta la città che determinano un cambio di paradigma nel segno della sostenibilità, della mobilità sostenibile, dell'edilizia sportiva e culturale. La logica che ci ha guidato è quella di utilizzare risorse proprie per la manutenzione, mentre regionali, statali ed europee per grandi opere, penso ad esempio alla nuova scuola Pier Cironi".

E a proposito di finanziamenti il sindaco Matteo Biffoni si toglie qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto per quanto riguarda i tempi dei finanziamenti e le risorse del Pnrr. "In dieci anni di mandato il mio grande cruccio è stata la burocrazia, siamo a spendere ora i soldi che ci sono stati assegnati nel 2016 con il bando periferie. Con le regole europee invece, si viaggia ad un'altra velocità. Un passo che sappiamo tenere, abbiamo centrato tutti gli obiettivi anticipando anche i tempi in qualche caso. Mi sembra, a proposito di Pnrr, che il Governo si sia infilato in un ginepraio: dopo gli annunci roboanti di agosto in cui si annunciava un taglio ai finanziamenti, non abbiamo più sentito niente. Io vado avanti mi fermo solo se arriva una lettera in cui mi viene detto cosa esce dai finanziamenti". E anche l'intervento del vice sindaco Simone Faggi ha decisamente un taglio politico. "Stiamo cercando di immaginare la città del 2030 che non tiene conto di battaglie a corto respiro, mi riferisco ai marciapiedi di via Pistoiese. A giugno lasciamo una città in fermento".

Ecco quindi le opere che sono aggiudicate, in via di aggiudicazione e in corso d'opera o terminate nel corso del 2023

Scuola Primo lotto adeguamento sismico scuola Villa Charitas 300mila euro; riqualificazione funzionale e messa in sicurezza ex scuola dell'infanzia Abatoni per nuovo centro gioco bambini e famiglie e spazio gioco 676mila euro da Pnrr; riqualificazione verde scolastico di Prato per attività didattica open air 3,7 milioni da Pnrr; nuova scuola primaria Pier Cironi e nuova palestra 16.066.000 da Pnrr; manutenzione straordinaria su edilizia scolastica per opere edili, impiantistiche ed idrauliche 705mila euro; nuovo parcheggio scuola infanzia di Pacciana (ex Galcetello) 250mila; riqualificazione mensa scolastica della scuola dell'infanzia e primaria Mascagni di via Toscanini 595mila da Pnrr

Parchi gioco Riqualificazione Parco Giochi "Giocagiò"via Marradi e area giochi "Andiamo al mare" 200mila euro

Manutenzione strade e mobilità sostenibile Primo lotto Ponte Petrino di interventi di risanamento su ponti, passerelle e viadotti 429mila euro da Pnrr; interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade (Lotto 1) 990mila euro da Pnrr; finanziamento del Ministero dell'Interno interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade (Lotto 4) 880mila da Pnrr; finanziamento del Ministero dell'Interno Interventi di Mobilità sostenibile con realizzazione di piste ciclabili 3.850.000 da Pnrr; riqualificazione e ripristino funzionale del sottopasso viario via Ciulli 200mila ; interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi (finanziamento del Ministero dell'Interno) - lotto 2 115mila; interventi infrastrutturali di riqualificazione e di sicurezza stradale ai fini della limitazione di incidentalità via Pistoiese - frazioni di Viaccia e Narnali 728mila euro; interventi di risanamento su ponti, passerelle e viadotti per ponte alla Vittoria 627mila euro da Pnrr; riqualificazione Ciclovia del Sole Verona-Firenze, terzo lotto 3.177.000 da Pnrr.

Sport II Lotto impianto sportivo di Paperino 880mila da Pnrr; riqualificazione di campi di calcio e rugby 2.420.000 da Pnrr; rifacimento della pavimentazione della pista di atletica 300mila; manutenzione straordinaria su impianti sportivi per opere edili e impiantistiche 560mila; adeguamento antincendio della palestra di via Roma 440mila da Pnrr; riqualificazione impianti della piscina Galilei 400mila del Pnrr; Stadio del Nuoto di Iolo 16 milioni da Pnrr.

Efficientamento energetico edifici pubblici. Rifacimento impianto di climatizzazione e upgrade del sistema di telegestione della biblioteca Lazzerini e del Museo del Tessuto 435mila ; intervento di efficientamento energetico scuola primaria Crocini 210mila euro da Pnrr.

Edifici monumentali e manutenzioni straodinarie Vari interventi di riqualificazione della corte e del teatro dell'ex Conservatorio di Santa Caterina 2,5 milioni da Pnrr; restauro zona macchine Gualchiera di Coiano 330mila da Pnrr; lavori di manutenzione straordinaria su edilizia monumentale e patrimoniale 520mila; interventi al Centro Pecci per residenze per artisti nell'ex radio Toscana, corte esterna, gradone, riapertura CID e sistemazione archivi 1.050.000 da Pnrr; interventi di riqualificazione ad Officina Giovani tra piazzale, recupero del blocco Consiag, recupero ex stalle, recupero piccolo capannone artigianale, ex celle frigo, facciate e infissi, ex celle frigo, foyer di ingresso per 3,9 milioni di euro da Pnrr; riqualificazione palazzina di via Roma 2,2 milioni di euro da Pnrr.

Per quanto riguarda la grande opera del sottopasso del Soccorso sono state recepite le osservazioni dal ministero in questi giorni verrà approvata la delibera in giunta regionale poi nelle prossime settimane inizierà la fase dell'appalto.