17.03.2018 h 11:52 commenti

Il Comune di Vernio investe sulle scuole: oltre 6 milioni in tre anni

Le spese d’investimento, finanziate per gran parte con fondi regionali e con trasferimenti statali, ammontano a 1 milione e 430 mila euro nel 2018, 3 milioni e 618 mila euro per il 2019 e 1 milione e 325 mila euro nel 2020.

Sono gli investimenti nell’edilizia scolastica a fare la parte del leone nel bilancio 2018 del Comune di Vernio, approvato - a maggioranza - nell’ultima seduta del consiglio. Attenzione alle famiglie, specialmente a quelle che si trovano in difficoltà, e contenimento del prelievo impositivo che resta uno dei più bassi del territorio pratese. Queste le linee guida della manovra di bilancio e del piano triennale delle opere pubbliche del Comune così come sono stati illustrati dal sindaco, Giovanni Morganti, e dall’assessore al Bilancio, Maria Lucarini, che ha presentato al consiglio i contenuti del provvedimento.

Investimenti e scuole. Le spese d’investimento, finanziate per gran parte con fondi regionali e con trasferimenti statali, ammontano a 1 milione e 430 mila euro nel 2018, 3 milioni e 618 mila euro per il 2019 e 1 milione e 325 mila euro nel 2020. Quest’anno importanti risorse sono destinate all’ Istituto comprensivo Pertini: dopo gli interventi per la sicurezza antincendio e l’efficientamento energetico si passa adesso ai lavori di adeguamento antisismico per i quali è previsto un investimento in tre anni di oltre 1 milione di euro. Nel piano triennale delle opere pubbliche si prevede anche la realizzazione di una nuova scuola materna, altri 20 mila euro saranno impiegati per potenziare il riscaldamento della primaria Armellini.

Strade e territorio. La viabilità e la manutenzione del territorio costituiscono l’altro centro di attenzione dell’amministrazione comunale. Per il progetto strade sicure a Terrigoli vengono impegnati anche quest’anno 90 mila euro che si aggiungono ai 40 mila già spesi per la progettazione esecutiva dell’intervento. Altre risorse sono destinate alla riqualificazione della piazza Primo Maggio, 70 mila euro saranno impiegati per il rifacimento delle spallette su varie strutture stradali e ponti, 30 mila per la messa in sicurezza della via di Cavarzano. Una spesa di oltre 30 mila euro è prevista per mettere mano al rifacimento della pubblica illuminazione, pesantemente danneggiata dalla nevicata di novembre.

Il Comune è pronto a cofinanziare l’intervento per la riqualificazione e la sistemazione idraulica del lago Fiorenzo che è comunque vincolato all’arrivo di risorse dalla Regione e da altri enti (Consorzio di bonifica etc). Circa 50 mila sono destinati alla manutenzione della Fabbrica Meucci. Significative risorse, circa 130 mila euro, verranno impiegate per la messa in sicurezza dei sei cimiteri del territorio comunale.

Per quel che riguarda le entrate da segnalare 525 mila euro previsti all’alienazione di immobili comunali e di alcuni alloggi ex Ater. Sul fronte della spesa corrente - che resta sotto controllo costante - l’impegno nel 2018 è di 5 milioni e 195 mila euro e prevede anche il finanziamento dei servizi per la scuola, la famiglia e quelli sociosanitari.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus