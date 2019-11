05.11.2019 h 17:14 commenti

Il Comune di Vernio cerca due operai: ecco come ci si può candidare

Il bando dell'Unione dei Comuni scade il 12 novembre. La figura richiesta è quella di operatore tecnico specializzato, addetto a macchine operatrici complesse

Scade il prossimo 12 novembre il termine per iscriversi al concorso indetto dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per conto del Comune di Vernio per la copertura di 2 posti di operaio a tempo pieno e indeterminato. Esattamente la figura richiesta è quella di operatore tecnico specializzato, addetto a macchine operatrici complesse, di categoria B3. Uno dei due posti è riservato ai volontari delle Forze armate come previsto dal Decreto legislativo 66 del 2010.I titoli richiesti sono il possesso di licenza della scuola dell’obbligo e della patente di guida di categoria C o superiori, è necessaria inoltre la specifica abilitazione (cosi detto “patentino”) per i conduttori di mezzi meccanici di movimento terra, escavatore e trattore. Tale abilitazione deve essere in corso di validità almeno fino al 31 dicembre 2019. Il trattamento economico prevede uno stipendio annuo iniziale di circa 19 mila euro più la tredicesima.L’esame consiste in tre prove: una pratica di guida di camion ed escavatore, la seconda sempre pratica di muratura e la terza orale, riguardante le norme di sicurezza dei cantieri, il funzionamento di macchine operatrici e d trasporto, e la tecnologia dei materiali e delle costruzioni.La domanda di ammissione al concorso, dovrà pervenire alIl bando è consultabile sul sito www.cmvaldibisenzio.it (nella sezione amministrazione trasparente- bandi di concorso). Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione del Personale dell’Unione dei Comuni Val di Bisenzio e mail upa@bisenzio.it- sito in Vaiano, via Mazzini 21,ai seguenti numeri:0574 942472 oppure 0574 942474.