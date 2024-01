12.01.2024 h 15:50 commenti

Sicurezza idrogeologica, la Val di Bisenzio vuol fare squadra: verso la nascita di un servizio unico

Il Comune di Vernio è il primo delle tre amministrazioni comunali ad approvare la modifica dello statuto dell'Unione dei Comuni. Sarà istituito un ufficio unico di valutazione dell'impatto ambientale e strategico, del vincolo e la gestione del dissesto idrogeologico

La recente emergenza dell'alluvione ha dimostrato che l'unione fa la forza, soprattutto per la gestione e la pianificazione del territorio. Così in Val di Bisenzio si fa verso l'istituzione di un nuovo servizio associato, quello della valutazione dell'impatto ambientale e strategico, del vincolo idrogeologico e della gestione del dissesto, che sarà gestito dall'Unione dei Comuni.

Una scelta, per ora, approvata dal consiglio comunale di Vernio e da quello dell'Unione dei Comuni, che quindi ha portato alla modifica dello statuto. Nelle prossime settimane anche i consigli comunali di Vaiano e Vernio saranno chiamata a votare .

Ad oggi sono 21 i servizi associati, tra cui la Municipale, gestiti dalle tre amministrazioni nell'ottica di fornire una qualità migliore a fronte di un risparmio nella gestione dei costi. La sede del nuovo servizio, finanziato dalla Regione, probabilmente sarà in quella dell'Unione dei Comuni a Vernio e potrebbe prevedere l'assunzione di una persona part time.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus