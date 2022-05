10.05.2022 h 18:16 commenti

Il Comune di Vaiano stanzia ventimila euro per contributi straordinari alle società sportive

È in pubblicazione sul sito dell'amministrazione un avviso pubblico dove sono illustrate le modalità per accedere ai fondi

La giunta comunale di Vaiano ha stanziato 20mila euro per dare sostegno alle associazioni e alle società sportive nella fase di ripartenza dopo la pandemia. È in pubblicazione sul sito del Comune un avviso pubblico dove sono illustrate le modalità per accedere ai fondi.

“La ripresa delle attività sportive, specialmente per i bambini e ragazzi, costituisce un necessario momento di ritorno alla normalità, al superamento del grande disagio legato alla pandemia, al recupero di una socialità che è mancata”, sottolinea il sindaco Primo Bosi che con il vicesindaco Marco Marchi ha sostenuto il provvedimento.

Per la giunta “associazioni e società costituiscono un patrimonio comunitario, duramente colpito dalle misure restrittive messe in atto per il contenimento della diffusione del virus, che è necessario sostenere proprio adesso, nel momento della ripresa delle attività”.

Posso presentare domanda di contributo le associazioni sportive dilettantistiche, le società e gli enti di promozione che abbiano sede sociale od operativa nel Comune di Vaiano, in regola con adempimenti fiscali e contributivi, che alla data del 31 dicembre 2020 contavano almeno 10 tesserati, che abbiano sostenuto maggiori spese per l'adeguamento delle strutture, la riorganizzazione dei servizi e la sanificazione degli ambienti, a seguito dell'emergenza sanitaria oppure che abbiano registrato minori entrate per il calo nel numero degli atleti tesserati e la riduzione di eventi organizzati a causa delle misure restrittive introdotte per il contenimento del Covid. I soggetti interessati dovranno far pervenire il modulo “Richiesta contributi” scaricabile dal sito del Comune di Vaiano www.comune.vaiano.po.it Sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara” entro le ore 12 del 15 giugno 2022. Per informazioni Area 2: mail: j.mazzuca@comune.vaiano.po.it ; telefono: 0574 - 94 24 90.