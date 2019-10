22.10.2019 h 11:09 commenti

Il Comune di Vaiano "apre" alla street art: bando rivolto ai writers per decorare muri e pareti

Verranno assegnati alcuni spazi destinati ad ospitare le opere creative: i progetti artistici saranno valutati da una apposita commissione

Il Comune di Vaiano vuole valorizzare la street art, facendo una sorta di patto con i writers. La giunta comunale, su proposta del vicesindaco Marco Marchi, ha infatti deliberato di pubblicare in tempi brevi un avviso rivolto ai writers (singoli o in gruppo) per assegnare, pronti per essere decorate con i graffiti, una serie di spazi della cittadina, muri di edifici pubblici ma anche aree pavimentate.

“L’arte di strada rappresenta specialmente per i giovani una vera e propria forma espressiva libera che ormai si è sempre più affermata come proposta artistico-culturale parallela a quella istituzionalmente riconosciuta - sottolinea Marco Marchi - il nostro obiettivo è quello di valorizzare il writing urbano. Vogliamo dare spazio a questa singolare forma d’arte, che viene spesso esercitata illegalmente, trasformandola in un’attività regolamentata dove, incoraggiando la libertà creativa, si riesce anche a valorizzare il patrimonio degli edifici pubblici. È una sperimentazione che può diventare positiva per tutti”.

Gli spazi murari da assegnare ai writers e i progetti artistici saranno valutati da una commissione composta da tre consiglieri comunali, due componenti della giunta e dal responsabile del Servizio Patrimonio. Tra gli spazi a disposizione potrebbero esserci i muri di recinzione di via Mazzini, il parcheggio di via Bronia, la palestra comunale. Potranno presentare domanda di autorizzazione alla realizzazione di opere murali i cittadini maggiorenni singoli o riuniti in gruppi o associazioni. Per i minorenni è prevista la dichiarazione di consenso dei genitori. L’avviso dara indicazioni anche sulla tempistica di realizzazione delle opere.