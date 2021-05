27.05.2021 h 18:06 commenti

Il Comune di Prato piange Alessandro Menicatti, storico commesso di Palazzo Comunale

Aveva 58 anni e da una decina di giorni era ricoverato al Santo Stefano dopo aver contratto il Covid. Il consiglio comunale di questo pomeriggio è stato sospeso in segno di lutto

Gravissimo lutto per il Comune di Prato. E' morto questa mattina, 27 maggio, Alessandro Menicatti, storico commesso di Palazzo Comunale. Da una decina di giorni era ricoverato al Santo Stefano per aver contratto il Covid, improvvisamente si è aggravato al punto da essere intubato. Purtroppo gli sforzi dei sanitari sono stati inutili e stamani Menicatti è morto. Viveva a Usella, aveva 58 anni ed era sposato. Il consiglio comunale di questo pomeriggio è stato sospeso in segno di lutto.Menicatti da moltissimi anni era il volto che accoglieva i visitatori in Palazzo Comunale. Sempre gentile e cordiale, "dirigeva" il traffico tra i vari uffici del sindaco, degli assessori e degli altri dirigenti. Era anche incaricato di portare il Gonfalone in tutte le cerimonie ufficiali. Forte anche la sua passione per lo sport, in particolare per il calcio. Era impegnati anche come arbitro.

Commosso il ricordo del sindaco Matteo Biffoni: "Tutti i giorni, tutti, mi bastava girarmi o uscire dal mio ufficio e Alessandro c'era - dice -. Era con me, gli assessori, i consiglieri con il gonfalone della nostra Città in tutte le occasioni più importanti. Alessandro è stato un mio amico e un amico di Prato. Mi aveva detto che voleva tornare al Lungobisenzio e ci dovevamo andare insieme. Questa è una brutta botta. Ci mancherà tantissimo".