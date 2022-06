18.06.2022 h 09:31 commenti

Il Comune di Prato costretto a prelevare dal fondo di riserva per chiudere il contenzioso con il Cgfs srl

Accordo stragiudiziale raggiunto con il precedente gestore delle piscine di cui l'attuale è socio unico. Lunedì udienza davanti al Tribunale di Prato

(e.b.)

Si chiude con un accordo da 200mila euro più Iva il contenzioso tra il Comune di Prato e il Cgfs srl, gestore delle piscine comunali fino al 2019 quando è stato messo in liquidazione per un buco di oltre 400mila euro. Oggetto del contendere è il riconoscimento della clausola contenuta nel contratto di affidamento degli impianti natatori per la copertura dell’aumento dei costi non direttamente imputabile al gestore. Nel 2019 il Cgfs presentò un conto da oltre 426mila euro ma senza una dettagliata rendicontazione, il Comune rispedì al mittente tutto. Due anni dopo, nel 2021, il commissario liquidatore della società, ha quindi fatto causa all’amministrazione comunale chiedendo 900mila euro. La trattativa che ne è seguita ha portato le parti ad accordarsi su 244mila euro.La somma sarà prelevata dal fondo di riserva 2022 che passa così da 386mila euro a 142mila euro. La transazione sarà presentata al giudice del Tribunale nell’udienza di lunedì prossimo, 20 giugno e dovrebbe chiudere definitamente la vicenda.Ed è proprio questo appuntamento che ha costretto l’ente a prelevare dal proprio tesoretto anziché attendere la variazioni di bilancio preventivo del prossimo autunno. La trattativa stragiudiziale è stata lunga e si è conclusa a ridosso dell’udienza.Arrivare davanti al giudice con carte e pagamenti in regola è stato giudicato fondamentale per chiudere il contenzioso senza ulteriori costi derivanti dalla prosecuzione della causa.I duecentomila euro del Comune permetteranno al liquidatore di pagare una parte dei debiti lasciati dall’azienda. Tra l’altro lo stesso Cgfs asd, attuale gestore delle piscine, ha recentemente svalutato oltre 100mila euro di crediti vantati nei confronti della srl di cui era socio unico.