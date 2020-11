21.11.2020 h 10:38 commenti

Il Comune di Prato assume personale: pubblicati cinque bandi di concorso

Dirigenti tecnici, ispettori della Municipale, analisti e istruttori informatici e un funzionario educativo. Domande entro il 21 dicembre

Pubblicati sul sito web del Comune di Prato cinque bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti tecnici, quattro ispettori della polizia municipale, due analisti informatici, un funzionario educativo e quattro istruttori informatici.

Le domande di ammissione devono essere trasmesse entro le 13 del 21 dicembre esclusivamente in modalità telematica tramite il portale digitale del Comune di Prato. Dopo aver scelto dall’elenco delle procedure in corso quella a cui si è interessati, sarà possibile accedere al modulo utilizzando la tessera sanitaria, il Sistema pubblico di identità digitale o la carta di identità elettronica.

Per ognuno dei bandi sono specificati i requisiti richiesti per l'ammissione.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus