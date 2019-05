21.05.2019 h 14:05 commenti

Il Comune di Prato assume impiegati, contabili, tecnici e ventuno agenti di polizia municipale

La giunta ha approvato l'integrazione al piano triennale del fabbisogno di personale che prevede l'arrivo di altri 4 agenti oltre ai 17 già deliberati

E' in arrivo un'infornata di assunzioni per il Comune di Prato. Questa mattina, 21 maggio, la Giunta Biffoni ha approvato l'integrazione al piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 che prevede un incremento ulteriore del personale per l'anno 2019. Tra sostituzioni di pensionamenti e di trasferimenti, e nuove assunzioni, sono previsti 2 ispettori di polizia municipale; 2 funzionari amministrativi; 2 funzionari tecnici; 1 funzionario socio culturale; 2 istruttori tecnici; 1 istruttore informatico; 6 istruttori amministrativi e 4 agenti di polizia municipale. In quest'ultimo caso si tratta di un vero e proprio potenziamento della pianta organica vista la sua debolezza cronica legata soprattutto al blocco delle assunzioni dell'ultimo decennio.

Queste nuove unità vanno ad aggiungersi a quelle già previste per il 2019 che prevedevano 10 ausiliari del traffico, 1 collaboratore amministrativo, 5 istruttori amministrativi contabili, 2 funzionari amministrativi, 2 progressioni verticali (da categoria C a categoria D) e 17 agenti di polizia municipale, di cui 6 finanziati dalla Regione Toscana con il progetto dei vigili di quartiere.

Ricapitolando quindi, nel 2019 gli agenti di polizia municipale assunti saranno 21 oltre a 2 ispettori. Nel triennio saranno 21 gli amministratori contabili e amministrativi di cui 11 assunti nel 2019.

Nelle prossime settimane saranno specificate le modalità di selezione per ogni categoria. Nella maggior parte dei casi si tratta di concorsi.

"L'amministrazione - si legge in una nota del Comune - continua inoltre ogni anno ad assumere istruttori educativi, attingendo dalle graduatorie, per mantenere gli standard qualitativi e quantitativi del servizio educativo."