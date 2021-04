19.04.2021 h 18:40 commenti

Il Comune di Prato aderisce alla settimana civica "Noi come cittadini. Noi come popolo"

L'amministrazione partecipa con l’incontro finale del progetto "Camminare sulle strade del passato per vivere il presente e costruire il futuro"

Il Comune di Prato aderisce alla Settimana Civica, "Noi come cittadini. Noi come popolo." che si svolgerà fino al 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione, del 160° anniversario dell'Unità d'Italia e del 75° della Repubblica.

La settimana prevede di organizzare almeno una iniziativa di educazione civica tesa a promuovere la cultura civica dei diritti e delle responsabilità alla luce delle grandi sfide aperte; riscoprire i valori fondativi della Costituzione e della civiltà umana e costruire comunità e ricostruire il patto educativo.

L'amministrazione parteciperà con l’incontro finale del progetto “Camminare sulle strade del passato per vivere il presente e costruire il futuro” in programma giovedì 22 aprile alle 11 alla scuola secondaria di I grado Leonetto Tintori dell’IC Castellani, in via della Polla, 34 a lolo.

Il progetto ha posto l’accento sulle vicende e sui rapporti tra la reliquia della Sacra Cintola e l’amministrazione del Comune di Prato, che ha avuto e ha un ruolo singolare nella sua gestione.

Le attività hanno permesso agli alunni e ai docenti di riflettere su ciò che nel passato è stato uno degli elementi fondanti della città, per arrivare ad una conoscenza della struttura e del funzionamento dell’amministrazione comunale nel presente, in modo da rendere più vitale il rapporto fra gli alunni, futuri cittadini, e le istituzioni.