Il Comune di Poggio a Caiano ha reso disponibili le cedole librarie per il nuovo anno scolastico

Sul sito internet del Comune la documentazione necessaria a presentare la richiesta che potrà essere inoltrata solo online

) e l’ufficio provvederà alla consegna delle credenziali di accesso al portale di gestione.

Attualmente sono 6 le cartolerie che hanno già aderito al servizio: a Poggio a Caiano “Il Mappamondo” in via Garibaldi, “Cartoleria Teorema” in via S. Francesco e “Scarabocchio” in via Garibaldi; a Prato “Tosi Paolo & C.” in via Ciliani, “Cartoleria Fabbri” in via Saffi e “Cart Desiree” in via Marx.