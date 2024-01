19.01.2024 h 13:44 commenti

Il Comune di Montemurlo riesce a incassare subito il 75% delle multe

Il 95% delle sanzioni vengono pagate entro cinque giorni, al primo posto ci sono quelle per rimozione dei veicoli durante la pulizia delle strade, poi per la mancata revisione e il passaggio con semaforo rosso. Nel 2023 sono stati 87 gli incidenti, nessuno mortale

Nel 2023 a Montemurlo il 75% delle multe del codice della strada sono state riscosse e il 95% delle sanzioni pagate entro i 5 giorni previsti per ottenere uno sconto del 30% sull'importo dovuto.

Un dato che è decisamente più elevate rispetto alla media nazionale che si attesta intorno al 50%. Le sanzioni riguardano soprattutto la pulizia delle strade (1.333 violazioni rilevate), la mancata revisione (929), il passaggio con il semaforo rosso (261), mentre le multe per divieti di sosta sono state 255. Nel corso dello scorso anno sulle strade di Montemurlo, via Scarpettini e Berlinguer restano le più pericolose, non si sono verificati incidenti mortali, un primato che dura da quattro anni, gli incidenti sono stati 87,di cui 55 con feriti, 32 solo con danni. Le persone che hanno riportato lesioni sono state 60, due le prognosi riservate.

I 14 agenti in servizio (5 i nuovi assunti e uno in arrivo nel 2024) a cui si aggiungono due ispettori e il comandante, utilizzando il targa system. hanno controllato 110.008 mezzi , quelli privi di assicurazione sono stati 117 in netto aumento rispetto al 2022 con 70, in crescita anche le mancate revisioni sono 929 i mezzi scovati (861 nel 2022). L'autovelox ha invece registrao 167 eccessi di velocità, pari all' 1,47% di quelli controllati.

L'attività della Municipale si è anche concentrata sull'evasione fiscale e il controllo delle ditte, 95 quelle controllate che hanno portato alla riscossione di 70.852 mila euro, mentre la rateizzazione dei debiti rispetto a Sori è stata di 63mila euro e verso Ali di 235mila euro. Gli evasori totali scoperti sono 38 per un importo complessivo di 132.696 euro, le regolari 27.

"La Polizia Municipale - ha spiegato il sindaco Simone Calamai - ha anche controllato, nell'ambito di un accordo con la Camera di commercio 55 ditte di nuovo avviamento, 8 sono risultate inesistenti e 5 con diversa intestazione. Nel corso del 2024 saranno anche intensificati i controlli verso i dipendenti delle aziende con il fine anche di verificare che non ci siano evasioni nei confronti dei servizi comunali come ad esempio la mensa scolastica".

In continuità con gli anni scorsi anche per il 2022 sono continuati i progetti di educazione stradale e contrasto alle droghe "Sono stati attivati - ha spiegato l'assessore alla Municipale Valentina Vespi - 105 controlli nelle scuole in collaborazione con la tenenza dei carabinieri. Per quanto riguarda gli accertamenti sull' obbligo scolastico sono stati 30, in crescita rispetto al biennio scorso, in tre casi è scattata la denuncia penale per i genitori".

Sul fronte degli accertamenti edilizi i sopralluoghi effettuati sono stati 276, 23 le notifiche di reato per abusi, 17 le multe. "Sono stati effettuati anche 187 controlli ambientali - ha spiegato il comandante Enrica Cappelli- e elevati 65 verbali amministrativi. Nel corso dell'anno abbiamo anche organizzato tre corsi intercomunali uno sui documenti falsi, un sui controlli ambientali e un terzo sulle nuove norme del codice dell'edilizia".