26.10.2018 h 17:17 commenti

Il Comune di Montemurlo incentiva l'acquisto di mezzi ecologici e la sostituzione del riscaldamento tradizionale

Fino al 31 gennaio è possibile presentare domanda di contributo per bici, ciclomotori e auto elettrici, trasformazione a gas metano della propria macchina e installazione di pompe di calore

Il Comune di Montemurlo contribuisce alla riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso un sistema di incentivi per l'acquisto di bici e di veicoli ecologici e per la prima volta anche per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore che tra l'altro permettono di tagliare il costo della bolletta del 70%.

La novità è stata presentata questa mattina, 26 ottobre. 21mila euro il budget messo a disposizione dalle casse comunali per aiutare i cittadini a fare scelte ecologiche per la mobilità e il riscaldamento. "Si tratta di un altro piccolo tassello della politica ambientale messa in atto dal Comune di Montemurlo, che dimostra che è possibile conciliare lo sviluppo industriale e la promozione economica del territorio con il rispetto dell'ambiente" sottolinea il sindaco Mauro Lorenzini".

Sono previsti 150 euro per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita (elettrica), 360 euro per un ciclomotore elettrico, 1.100 euro per l'acquisto di un'autovettura elettrica o ibrida (per le ibride il mezzo deve essere dotato di motore termico ed elettrico); tutti i veicoli devono essere nuovi di fabbrica. Ammonta invece a 515 euro il contributo che il Comune concederà per la trasformazione a gas metano di un'autovettura, indipendentemente dalla data di immatricolazione e direttiva euro.

I contributi non sono cumulabili ad analoghi contributi statali concessi per lo stesso veicolo.

Può essere erogato un solo contributo a famiglia. La graduatoria sarà fatta sulla base dell’ISEE e le domande di ammissione inviate dai privati avranno la priorità rispetto alle aziende.

Per chi installa pompe di calore per la produzione di caldo/freddo e acqua calda sanitaria al posto del tradizonale impianto di riscaldamento domestico il contributo è di 800 euro e si somma agli incentivi fiscali statali (65% del costo recuperato in dichiarazione dei redditi).

"Il Comune di Montemurlo vuole essere concretamente amico dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'aria è centrale per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini. - continua l'assessore all'ambiente, Simone Calamai -Siamo consapevoli che queste misure con risolveranno da sole i problemi di inquinamento, ma sono importanti per dare un segnale di attenzione e per responsabilizzare e rendere maggiormente consapevoli tutti i cittadini. Ognuno di noi, infatti, con le proprie azioni può dare una mano all'ambiente e ridurre l' inquinamento atmosferico".

Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio 2019, mentre gli incentivi saranno erogati entro il 31 dicembre 2019 documentando la spesa sostenuta.

L'avviso e la modulistica posso essere scaricati dal sito internet del Comune di Montemurlo.