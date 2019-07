19.07.2019 h 15:30 commenti

Il Comune di Montemurlo cerca un dietista, bando online

L'incarico avrà una durata triennale, per presentare domanda c'è tempo fino alle ore 12 del 19 agosto. L’importo complessivo dell’incarico è di 26.400 euro. Tra gli incarichi il controllo della qualità del centro cottura