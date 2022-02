02.02.2022 h 16:16 commenti

Il Comune di Montemurlo cerca un ingegnere per assumerlo a tempo indeterminato

Per partecipare è richiesta la laurea in ingegneria edile o edile-architettura o civile. La procedura selettiva è gestita dalla Provincia di Prato

Il Comune di Montemurlo assume un ingegnere a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di “specialista dei servizi tecnici” e l'inquadramento economico di categoria D. Il concorso sarà svolto dalla Provincia di Prato sulla base di un accordo sottoscritto con il Comune per l’organizzazione e la gestione della procedura selettiva. È prevista una riserva di posti per i volontari delle Forze armate. Per partecipare è necessario possedere una laurea in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile - architettura, ingegneria dei sistemi edilizio ingegneria della sicurezza. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante il riconoscimento da parte delle autorità competenti, che tale titolo è equiparabile al titolo di studio richiesto per l'accesso. È inoltre richiesto il possesso dell' abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Per informazioni, gli interessati potranno telefonare ai numeri 0574 534522/512/595 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Il giorno, l’ora e la sede della prova scritta e dell'eventuale preselezione saranno resi noti ai candidati almeno 15 giorni prima, mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di Prato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”. Per consultare nel dettaglio il bando di concorso si può navigare su www.comune.montemurlo.po.it o sul sito della Provincia di Prato www.provincia.prato.it.