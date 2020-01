24.01.2020 h 09:39 commenti

Il Comune di Montemurlo cerca un gestore per il bar di Villa Giamari

La concessione è triennale. Per presentare le manifestazioni d'interesse c'è tempo fino al prossimo 5 febbraio

Il Comune di Montemurlo ha pubblicato la gara per la concessione triennale del servizio bar e ristoro del polo culturale di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1). Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici interessati esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (Start). Non è consentito l’invio dell’offerta con altre modalità. Per la manifestazione di interesse c'è tempo fino a mercoledì 5 febbraio ore 12, mentre per la per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti ammessi la scadenza è il prossimo 19 febbraio ore 12. L'importo complessivo del contratto è di 39.600 euro, oltre iva, ed è previsto il pagamento di un canone forfettario mensile, comprensivo delle spese per le utenze fissato in 200 euro per il primo anno, 250 euro per il secondo anno e 300 euro dal terzo anno in poi. La base d’asta è il canone complessivo di 9 mila euro. Il bar di Villa Giamari ha una superficie di 60 metri quadri. A chi si aggiudicherà l'appalto saranno affidati i locali, l'uso dei servizi igienici e l’uso dei relativi impianti, gli arredi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, nonché l'utilizzo dello spazio all ' aperto antistante dei locali nel parco della Villa. « L'obbiettivo del Comune è quello di tenere vivo lo spazio bar-ristoro del polo di Villa Giamari. Un servizio importante per gli utenti della biblioteca e per quelli delle varie manifestazioni culturali che periodicamente si svolgono alla biblioteca. - spiega l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Lo spazio esterno al bar della biblioteca è molto bello e con molte potenzialità da un punto di vista della ricettività. Ci auguriamo che il gestore del bar possa promuovere iniziative ludiche e ricreative per far vivere il giardino, soprattutto d'estate. Il canone d'affitto che chiediamo al gestore è molto basso, perché crediamo che sia importante far vivere questo spazio e offrire un servizio di qualità agli utenti del polo culturale e ai cittadini». Le persone interessate alla gestione dovranno effettuare obbligatoriamente, a pena di esclusione, un sopralluogo presso il bar-ristoro da concordare con il servizio cultura. Maggiori informazioni si possono richiedere al servizio cultura del Comune di Montemurlo telefono 0574-558569 oppure 0574-558524 o scrivere a luana.grossi@comune.montemurlo.po.it

Edizioni locali collegate: Montemurlo

