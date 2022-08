22.08.2022 h 16:21 commenti

Il Comune di Montemurlo cerca un dietista per il servizio di refezione scolastica

La durata dell'incarico è di quattro anni da settembre 2022 a luglio 2026. Il dietista si dovrà occupare dei controlli al centro cottura nel quale vengono preparati pasti per le scuole

ll Comune di Montemurlo ha aperto una procedura selettiva, mediante indagine di mercato per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-START, per conferire un incarico temporaneo a titolo libero professionale a un dietista addetto al monitoraggio, controllo qualità alimentare del servizio di refezione scolastica per il periodo dal settembre 2022 al luglio 2026. L'indagine di mercato si svolgerà in modalità telematica, le domande di partecipazione, corredate dal progetto di lavoro e dall'offerta economica, dovranno essere inviate al Comune esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana entro il prossimo 5 settembre alle ore 9. La durata dell'incarico è di quattro anni da settembre 2022 a luglio 2026.

Il dietista si dovrà occupare dei controlli al centro cottura nel quale vengono preparati pasti per le scuole. Le indagini ispettive saranno mirate a verificare tutte le fasi della filiera, dall'approvvigionamento alla distribuzione in corretta applicazione del piano di autocontrollo igienico sanitario. Le ispezioni del dietista si svolgeranno anche nei refettori scolastici delle scuole primarie Alberto Manzi, Anna Frank, Margherita Hack, Loris Malaguzzi e nelle scuole dell'infanzia G.Deledda, Leonetto Tintori, Ilaria Alpi, Giorgetti, alla scuola secondaria di primo grado Salvemini-la Pira, nei nidi comunali e alla scuola paritaria Ancelle del Sacro cuore. I controlli sono mirati alla verifica dell'igiene del personale addetto alla distribuzione e a tutto il processo di distribuzione, oltre che alla verifica della rispondenza della quantità, qualità e modalità dello svolgimento del servizio, rispetto a quanto stabilito nel capitolato della refezione. Il dietista si occuperà della predisposizione dei menù scolastici, delle diete speciali per patologie o motivo etico-religiosi e di incontri con la commissione mensa. Tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione c'è il possesso del titolo di laurea in dietistica abilitante alla professione sanitaria di dietista o il diploma universitario di dietista o titoli equipollenti, aver svolto con buon esito incarichi/consulenze di controllo qualità e conformità della refezione scolastica dei centri cottura, dei refettori delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e dei nidi d'infanzia per conto di enti locali per almeno tre anni, essere iscritto all'Albo professionale dei dietisti.

Per maggiori informazioni si può contattare il servizio pubblica istruzione del Comune di Montemurlo telefono 0574 558582; 0574 558525; 0574 558562; scrivere a pubblicaistruzione@comune.montemurlo.po.it. L'avviso completo è consultabile sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it