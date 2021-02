27.02.2021 h 09:07 commenti

Il Comune di Montemurlo cerca interpreti cinesi: candidature entro il 15 marzo

L'offerta prevede incarichi di collaborazione per affiancare il lavoro della polizia municipale tutte le volte che ci sarà bisogno della presenza dell'interprete. Contratto di un anno prorogabile per altri due

Dal curriculum vitae dovranno essere chiaramente desumibili i corsi di formazione specifici e le esperienze professionali svolte. L'avviso completo è disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.montemurlo.po.it., oppure può essere richiesto direttamente al Comando di Polizia Municipale (via Toscanini 25), aperto il lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle 18, e il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.