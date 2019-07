16.07.2019 h 12:28 commenti

Il Comune di Carmignano assume due collaboratori amministrativi: bando riservato alle categorie protette

Le domande dovranno essere presentate entro il 10 settembre, è richiesto il diploma di maturità e l'iscrizione alle liste di collocamento. La prova scritta si terrà il 16 settembre, l'orale il 23

Il Comune di Carmignano ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami riservato alle categorie protette per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3. Tra i requisiti richiesti anche l’iscrizione alle liste di collocamento e il diploma di maturità.La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 10 settembre 2019, la documentazione può essere inviata tramite fax al numero 055 8750226; tramite pec all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati la copia di un documento d’identità in corso di validità e la ricevuta del versamento della tassa di concorso di 10,33 euro (da effettuare sul c.c.p. 162503 intestato a Comune di Carmignano – Servizio Tesoreria, con l’indicazione nella causale “Concorso pubblico per due posti di collaboratore professionale amministrativo).Gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi, i calendari delle prove d’esame, gli esiti delle prove e ogni altra comunicazione sul concorso saranno pubblicati sul sito dell’Ente ( www.comune.carmignano.po.it ).Due le prove d’esame previste: scritta, in programma il 16 settembre alle 9; orale, il 23 settembre alle 9 in palazzo comunale.Il bando e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito del Comune di Carmignano. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio personale del Comune (tel. 055 8750204).