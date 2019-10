02.10.2019 h 14:32 commenti

Il Comune di Carmignano assume a tempo indeterminato un laureato in informatica, ecco come candidarsi

C'è tempo fino al 30 ottobre per presentare la domanda al concorso pubblico. Saranno tre le prove d'esame: una teorica, una teorico pratica e l'orale

oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità; la ricevuta del versamento della tassa di concorso di 10,33 euro; il curriculum vitae debitamente sottoscritto.

Prove d'esame. Saranno tre le prove d'esame: una teorica in programma l'11 novembre alle ore 9; una teorico pratica che si svolgerà il 12 novembre alle 9 e l'orale, in programma il 20 novembre sempre a partire dalle 9. L'elenco dei candidati ammessi e gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito del Comune di Carmignano.