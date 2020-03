13.03.2020 h 10:37 commenti

Il Comune chiude 12 parchi e giardini cittadini: ecco quali sono. Chiusi anche i cimiteri

La decisione riguarda le aree verdi dotate di recinzioni e cancelli ed è stata adottata per limitare al massimo gli assembramenti. Il sindaco: "In troppi non rispettano il decreto: non si deve andare nemmeno negli altri, è una questione di responsabilità davanti a una pandemia in corso"



Analoga decisione era stata presa ieri dal Comune di Montemurlo (

A Prato chiusi fino al 3 aprile anche i cimiteri: verrà fatta solo l'inumazione o la tumulazione delle salme con l'eventuale benedizione. Il Comune di Prato ha deciso di chiudere temporaneamente, da oggi 13 marzo, i giardini pubblici dotati di recinzioni e cancelli per evitare gli assembramenti e quindi diminuire le situazioni di possibile contagio. I giardini interessati sono i seguenti: via Colombo, via Capponi, via Giuliani, via Marchini, via Vulcano, via Sant’Antonio (Passerella), via Sant'Orsola, giardino Elisabetta, Anfiteatro Santa Lucia, GiocaGiò, parco della Liberazione e della Pace (Ex Ippodromo),parco delle Cascine di Tavola.Analoga decisione era stata presa ieri dal Comune di Montemurlo ( LEGGI ). Nei restanti parchi e giardini, dove non essendoci recinzioni e cancelli non è possibile una chiusura, verranno effettuati controlli della polizia municipale per evitare assembramenti.A Prato chiusi fino al 3 aprile anche i cimiteri: verrà fatta solo l'inumazione o la tumulazione delle salme con l'eventuale benedizione.

"Dal momento che molti continuano a non rispettare il decreto da questa mattina abbiamo chiuso i principali parchi e giardini della città - commenta su Facebook il sindaco Matteo Biffoni -. Non si deve andare nemmeno negli altri, è una questione di responsabilità davanti a una pandemia in corso. Ai tanti che mi chiedete se si può andare a correre da soli: meglio di no, perché partite da soli ma poi riempite le ciclabili. Chi esce per correre deve farlo vicino casa, in orari in cui non ci sono persone, da soli e sempre lontani dagli altri. Se fino al 25 marzo non correte meglio".

CARMIGNANO - Chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici recintati; divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi non recintate e divieto di accesso ai cimiteri comunali, fatte salve le operazioni cimiteriali. È quanto dispone l'ordinanza firmata oggi, 13 marzo, dal sindaco Edoardo Prestanti , in vigore fino al 3 aprile. Obiettivo del provvedimento è quello di rafforzare ulteriormente le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, aumentare la sicurezza di ciascuno, evitare gli spostamenti delle persone e gli assembramenti in luoghi all'aperto. Questa misura va ad aggiungersi a quella già annunciata della chiusura dei campini presenti all'interno di alcuni giardini pubblici del territorio.