Il Comune chiede alle candidate se sono incinta o hanno figli piccoli, è polemica

La denuncia è partita da uno dei vincitori che poi ha rinunciato al posto. Interrogazione di Curcio (Lega) per "chiedere chiarezza e le scuse dell'amministrazione comunale"

La polemica però infuria. Il consigliere comunale della Lega, Marco Curcio ha già presentato sull'argomento un'interrogazione al sindaco in vista del prossimo Consiglio comunale, "per fare chiarezza su questo episodio di sessismo e chiedere le scuse dell'Amministrazione comunale". Le colleghe del Carroccio dei Comuni di Poggio e di Vernio Elena Chiti e Francesca Storai, attaccano: "Un'intrusione nella vita privata delle persone, con un profilo discriminatorio, al limite del sessismo. Un fatto grave, per certi versi molto umiliante per le donne, dopo tanti anni di battaglie per l'uguaglianza dei diritti. Ogni giorno siamo subissati da proclami di uguaglianza, ritenendo discriminatorio anche indicare padre o madre, e poi una donna che partecipi ad una selezione pubblica si trova a dover dichiarare il suo impegno di madre: la coerenza vorrebbe altro! Purtroppo c'è chi si riempie la bocca di buone parole, ma poi succedono queste cose e si ritorna indietro di anni".

Sei incinta? E se si a che mese? Hai figli di età inferiore a un anno? E se si quale è la loro data di nascita? Non è l'indagine sanitaria di un medico a una sua paziente ma bensì le domande riportate nel modulo per l'accettazione del posto in graduatoria che il Comune di Prato ha presentato ai 21 vincitori del concorso per amministrativi per poi procedere con la procedura di assunzione. La denuncia, attraverso le colonne del quotidiano Repubblica e con il supporto della Funzione pubblica della Cgil, l'ha fatta un uomo, Tommaso Grassi, ventesimo di quella graduatoria ma poi rinunciatario. "Mi auguro che il Comune cambi quel modulo o che comunque le vincitrici del concorso si rifiutino di firmare quella parte. E' grave in assoluto e lo è ancora di più se si considera che quelle 21 assunzioni almeno al momento sono scaglionate nel tempo. Quel documento è discriminatorio e offensivo".