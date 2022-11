17.11.2022 h 15:41 commenti

Il Comune cerca una "agenzia casa" che sia garante nei confronti dei proprietari degli immobili

Le case sono destinate alle sempre più numerose famiglie che non rientrano nei parametri per ottenere un alloggio di Epp, ma non sono neppure in grado di offrire tutte le garanzie richieste da chi affitta

Il bando resta aperto fino al 5 dicembre e prevede anche un'attività di progettazione insieme al Comune che garantisce 20mila euro e 6 mila per ogni nuovo alloggio reso disponibile, con la possibilità anche di aumentare il fondo destinato alla fideiussione.

Nel complicato mondo della carenza di alloggi, oltre alle famiglie che sono in emergenza abitativa e quindi temporaneamente ospitate in strutture comunali, a quelle assegnatarie o in graduatoria per gli alloggi Epp, c'è anche un'ampia zona grigia di nuclei familiari con un Isee superiore a quello richiesto per ottenere una casa popolare, ma non sufficiente per dare tutte le garanzie richieste da chi affitta affitto. Per cercare di uscire da un circolo vizioso il Comune di Prato ha pubblicato un bando, rivolto al terzo settore, per cercare un'Agenzia casa che stipuli direttamente un contratto di affitto con i proprietari degli immobili, che quindi sono tutelati in caso di morosità, per poi "girarlo" alle famiglie. La speranza è di ottenere un maggior numero di case da affittare, ma l'esperienza già presente sul territorio per ora ha dato risultati limitati.