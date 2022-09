13.09.2022 h 17:28 commenti

Il Comune aumenta le multe per i furbetti della spazzatura: via libera al nuovo Regolamento

Il provvedimento è stato approvato oggi in Consiglio comunale. Le modifiche riguardano l'adeguamento del quadro normativo vigente sul territorio comunale a quello nazionale, ma anche gli obblighi, i divieti e le sanzioni

Dopo le polemiche di ieri, con le opposizioni che avevano fatto mncare volutamente il numeo legale in Commissione in segno di protesta contro il provvedimento ( LEGGI ), aono state approvate oggi in Consiglio Comunale ( 17 voti favorevoli, 6 voti contrari, 2 astenuti) le novità che interessano il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. Le modifiche, attuate in base al decreto legislativo 116 del 2020, che sostituisce quello del 2006, riguardano l'adeguamento del quadro normativo vigente sul territorio comunale a quello nazionale, ma anche gli obblighi, i divieti e le sanzioni.

Il Regolamento approvato oggi introduce quindi una nuova classificazione dei tipi di rifiuto, abolisce la tipologia di rifiuto assimilato e prevede, per le utenze non domestiche, il conferimento dei rifiuti anche ad un soggetto diverso dal gestore pubblico.

Per quanto riguarda invece le modifiche relative gli obblighi, i divieti e le sanzioni, è stato prima di tutto revisionato il sistema sanzionatorio per evitare sovrapposizioni con norme di altri Regolamenti, come quello della Pulizia Urbana, del Verde Pubblico o dei Diritti degli Animali; è stata meglio definita la posizione degli Ispettori ambientali; gli importi delle sanzioni, in ultimo, sono stati aumentati, come spiega il Comune in una nota, "al fine di sollecitare ad una maggior attenzione e ad una corretta differenziazione dei rifiuti e al loro corretto conferimento".

Le tre fasce sanzionatorie sono modificate in questo modo: la prima, quella che prevedeva sanzioni comprese tra 50 e 150 euro, ora prevede multe tra 70 e 210 euro; la seconda fascia, che prevedeva sanzioni tra 500 e 300 euro, ora passa un range tra 70 e 390; la terza, quella tra 100 e 500 euro, rimane invece invariata.

Rispetto alle modifiche apportate agli importi delle sanzioni, per proporre un esempio concreto, l'esposizione di sacchi o contenitori dei rifiuti in giorni ed orari diversi da quelli indicati sull'apposito calendario predisposto dal Soggetto Gestore, o con modalità diverse da quelle previste nel Regolamento, comporta una sanzione prevista tra 70 e 210 euro. Con il Regolamento, invece, lo stesso divieto era sanzionato con una multa con un importo compreso tra 50 e 150 euro.