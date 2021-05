25.05.2021 h 15:11 commenti

Il Comune attiva lo sportello antisfruttamento per gli operai Texprint

Lunedì sarà verificata la posizione di ogni singolo lavoratore, come già avvenuto nel caso della confezione Giulio e degli altri casi di denuncia di sfruttamento lavorativo. Intanto Confindustria presenta i dati sugli infortuni: "I numeri del distretto inferiori a quelli toscani e nazionali"

Gli operai della Texprint in sciopero saranno ricevuti allo sportello antisfruttamento del Comune di Prato in via Roma 101 lunedì prossimo 31 maggio: la disponibilità è stata espressa dal Comune di Prato in risposta di una richiesta proveniente lo scorso 19 maggio dall'organizzazione sindacale Si Cobas. Allo sportello, aperto dal Comune in collaborazione con la Procura di Prato, oltre a un rappresentante dell'amministrazione comunale ci saranno i responsabili del servizio e mediatori culturali: sarà verificata la posizione di ogni singolo lavoratore, come già avvenuto nel caso della confezione Giulio e degli altri casi di denuncia di sfruttamento lavorativo.

Intanto Confindustria Toscana Nord ha reso noti i dati di un report sugli infortuni avvenuti nel distretto e in particolare nel settore tessile.

"L'onda emotiva che ha giustamente fatto seguito alle tragedie sul lavoro verificatesi a Prato negli ultimi mesi - spiega Confindustria - ha provocato un terremoto anche nella percezione che del distretto si ha sia all'esterno sia perfino al suo interno. Il caso-Piazza Pulita è stato particolarmente grave a causa delle inaccettabili generalizzazioni che hanno portato a definire il distretto come basato sullo sfruttamento. Ma in generale, anche al di là di questo, la reputazione del territorio ha subito un colpo tanto duro quanto ingiustificato, come dimostrano i numeri sugli infortuni".

I dati Inail sono riferiti al periodo 2015-2019 e sono gli unici disponibili. Gli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail nella provincia di Prato (tutti gli infortuni, compresi quelli ‘in itinere’, cioè avvenuti durante il tragitto per recarsi al lavoro) per il totale delle attività manifatturiere e di servizi sono stati nel quinquennio in media il 5,2% sui lavoratori assicurati. Limitandosi al solo settore manifatturiero la media del quinquennio provinciale scende a 2,5%: un risultato che si contrae ancora se si considera il solo settore tessile, per il quale Prato presenta una media di 1,6% denunce di infortunio sul totale dei lavoratori assicurati. In valori assoluti - sempre ragionando sulle medie del quinquennio - sui 16.109 assicurati Inail del tessile della provincia di Prato le denunce annue complessive sono 255; escludendo gli infortuni in itinere, si scende ancora a 206.

Il tessile, secondo i dati, si evidenzia anche a livello nazionale e regionale come un settore con denunce di infortunio più contenute rispetto al resto del manifatturiero (1,7% rispetto al 4,4% in Italia, 1,7% rispetto a 4,2% in Toscana): Prato è quindi in linea con il dato italiano e toscano riguardo al tessile. Quest'ultimo, poi, con la sua forte concentrazione nel territorio pratese contribuisce in maniera decisiva a tenere basso il dato generale del manifatturiero provinciale con il già citato 2,5% di denunce sul totale degli assicurati.

"Non vogliamo assolutamente minimizzare il problema sicurezza a Prato, né nel tessile né in altri settori - commenta il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Francesco Marini - ma solo difendere il buon nome del nostro distretto e non vederlo denigrato come se fosse un inferno dantesco. Non è così e i dati lo dimostrano".