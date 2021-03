24.03.2021 h 10:43 commenti

Il Comune applicherà la rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate

Il cosiddetto "coefficiente di chance" è inserito nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza appena approvato dal Consiglio comunale

E' stato approvato ieri 23 marzo dal Comune di Prato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. E’ il manifesto della buona amministrazione che l’intera macchina comunale dovrà seguire nel triennio 2021-2023. Un documento cruciale per il buon funzionamento degli Uffici comunali, che mette nero su bianco le misure organizzative che i dipendenti comunali devono adottare per garantire ai cittadini le azioni più efficaci. Lo scopo è quello di sposare buone pratiche idonee a scongiurare zone di incertezza in cui si potrebbe insidiare la cosiddetta "maladministration".

In questo anno caratterizzato da gravi difficoltà derivanti dalla emergenza sanitaria proclamata a gennaio 2020, il Piano ha inteso valorizzare al massimo gli accorgimenti volti a tutelare il settore degli appalti pubblici. Un comparto cruciale per l’economia del territorio, essenziale per la ripresa e per la resilienza. Tra queste misure di buona amministrazione spicca il cosiddetto "coefficiente di chance", un metodo assolutamente originale che nasce dall’attenta applicazione della legge e dall’osservazione della realtà pratese. Questo sistema si applica alla rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate. Garantisce la massima partecipazione e non si affida al sorteggio, definito avvilente dagli operatori economici interessati a partecipare alle gare. Il tutto a beneficio di una rotazione ispirata a un metodo distributivo delle opportunità equivalenti di partecipazione alle gare in favore delle imprese iscritte nell’elenco comunale.