Il commento su Facebook costa caro all'autore: denunciato dai carabinieri per vilipendio

Vilipendio delle Forze Armate e diffamazione le accuse mosse nei confronti di un ventiseienne che nei giorni scorsi ha offeso l'Arma commentando sulla pagina Facebook di Notizie di Prato l'arresto di due giovani per spaccio di stupefacenti

Ha offeso pesantemente i carabinieri in un commento lasciato sulla pagina Facebook di Notizie di Prato sotto la notizia dell'arresto di due giovani che avevano trasformato un garage in una centrale dello spaccio della droga, pubblicata lo scorso 12 giugno. Per questo motivo un ventiseienne di origine polacca, residente a Prato, è stato denunciato dall'Arma dei carabinieri per diffamazione e vilipendio delle Forze Armate. L'uomo ha pubblicato un commento che è stato ritenuto “gravemente lesivo del decoro e del prestigio delle istituzioni e dell'Arma”. Al di là della libertà di parola e di pensiero, tutelata dalla Costituzione, il limite del rispetto sarebbe stato oltrepassato ed è scattata la denuncia. Il ventiseienne rischia fino a tre anni di reclusione. “Facebook – sottolineano i carabinieri – è considerato un mezzo pubblico e non di uso privato come molti erroneamente ancora credono”.



