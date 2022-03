01.03.2022 h 12:14 commenti

Il Comitato Pro Emergenze avvia una raccolta fondi per l'Ucraina

Le donazioni serviranno per acquistare i materiali e i beni necessari alla popolazione ucraina. Intanto stasera alla Pista rossa di Seano è in programma una fiaccolata per la pace

Il Comitato Pro Emergenze Prato, in cui sono coinvolte tutte le istituzioni e le realtà della provincia di Prato, riunitosi ieri sera 28 febbraio, ha avviato una raccolta fondi aperta a tutta la comunità pratese. Le donazioni serviranno per acquistare i materiali e i beni necessari alla popolazione ucraina.

Alla raccolta di materiali vari, che in questo momento del conflitto sarebbe complesso trasportare oltre il confine ucraino, il Comitato Pro Emergenze ha preferito una modalità di donazione per mezzo Iban, così da soddisfare in maniera funzionale ed efficiente le esigenze della popolazione ucraina volta per volta e secondo le necessità, che cambiano repentinamente (potrebbero ad esempio servire dei generatori elettrici). Il Comitato Pro Emergenze sarà comunque di supporto per la consegna dei materiali e beni già raccolti dalla comunità ucraina di Prato. Per chi vuole donare: IBAN: IT31A0306921531100000005806. CAUSALE: "Emergenza Ucraina".