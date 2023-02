15.02.2023 h 15:36 commenti

Il comitato "Montemurlo Solidale" lancia la raccolta fondi per i terremotati di Siria e Turchia

La raccolta fondi sarà indirizzata a progetti di aiuto e sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto. Rinnovato anche il consiglio direttivo il nuovo presidente è Francesco Messineo

Il Comitato “Montemurlo solidale”, lancia una raccolta fondi per aiutare le popolazioni di Siria e Turchia colpite dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso. I privati cittadini o le associazioni che volessero dare il proprio contributo possono fare un bonifico utilizzando il conto corrente del Comitato Montemurlo Solidale iban IT11 U030 6937 9791 0000 0004 565, intestato al “Comitato Montemurlo Solidale” presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di Montemurlo via Scarpettini, la causale da indicare è “Donazione contributo terremoto Turchia - Siria”. La raccolta fondi sarà indirizzata a progetti di aiuto e sostegno alle popolazioni di Siria e Turchia.

La raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto è la prima azione messa in campo dal Comitato Montemurlo Solidale che, proprio qualche giorno fa, ha rinnovato il consiglio direttivo, dopo la naturale scadenza del precedente mandato. Il nuovo presidente del Comitato è Francesco Messineo, presidente onorario è il sindaco Simone Calamai, vice presidente è stata nominata Valentina Vespi, assessore alla protezione civile; fanno inoltre parte del direttivo Sara Tintori, dirigente del Comune di Montemurlo e responsabile della protezione civile comunale, Stefano Grossi, ispettore della polizia municipale e coordinatore della protezione civile, segretario Sandro Quaranta, sempre in rappresentanza del Comune di Montemurlo. Gli altri consiglieri sono Antonio Schillaci, presidente uscente e rappresentante del Kiwanis Club di Prato che da quest'anno entra a far parte del Comitato, Matteo Zarro per il Leo Club Montemurlo, nuova associazione che arricchisce il gruppo, Ignazio Argentino per l'associazione nazionale carabinieri di Montemurlo e Mauro Baglioni per il gruppo alpini Montemurlo.

Oltre al Comune di Montemurlo, fanno parte del Comitato Montemurlo Solidale, Ari sezione di Prato (Associazione Radiomatori), Collegio dei Geometri Prato, Fondazione Cisom, Pro Loco Montemurlo, Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) sezione Montemurlo, Ana (Associazione Nazionale Alpini) gruppo Montemurlo, Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue) sezione Montemurlo, Aido (Associazione Italiana Donatori Organi) sezione Montemurlo. Le nuove associazioni entrate quest'anno a far parte del Comitato sono il Kiwanis Club, Leo Club e Lions Montemurlo.

L'obbiettivo del Comitato è quello di estendere la partecipazioni a tutto il mondo dell'associazionismo locale, come sottolinea il sindaco Calamai:«Dopo gli anni difficili della pandemia vogliamo che il Comitato riesca a coinvolgere nelle proprie finalità solidaristiche il maggior numero di soggetti» Il primo progetto curato dal Comitato Montemurlo solidale nel 2017 è stato il supporto offerto al Comune di Acquasanta Terme nelle Marche, duramente colpito dal sisma del 24 agosto 2016, e simbolicamente adottato dai Comuni della provincia di Prato. Inoltre il Comitato ha raccolto fondi per il centro anti violenza La Nara di Prato ed è stato promotore della grande raccolta fondi, che ha visto donazioni da tutta Italia, a favore del figlio, rimasto orfano, di Luana D'Orazio, la giovane madre rimasta vittima di un incidente sul lavoro a Oste il 3 maggio 2021.

