13.03.2021 h 18:18 commenti

Il Coiano Santa Lucia ritira la maglia di direttore sportivo, il ruolo ricoperto dal "Pampa"

Ad annunciarlo il presidente Roberto Macrì, una maglietta con i colori della società e la scritta "Pampa DS" è stata consegnata questa mattia alla famiglia di Ferdinando Pampaloni

Non una maglia con il numero, ma con la scritta DS e i colori della società per ricordare Ferdinando Pampaloni, il direttore sportivo del Coiano Santa lucia recentemente scomparso ( leggi ). La cerimonia alla presenza del figlio Gianni, della nuora Valentina e delle nipoti Lola e Guenda, si è tenuta questa mattina 13 marzo nell’ impianto sportivo di viale Galilei.“Come si fa con i grandi atleti che hanno caratterizzato la storia di una società sportiva- ha annunciato il residente Roberto Macrì - anche il Coiano Santa Lucia ritira dal mercato una propria maglia: quella del DS, quella che è stata dell’unico ed indimenticabile Ferdinando Pampaloni.”Altre iniziative si terranno nelle prossime settimane, intanto continua la raccolta fondi in suo nome finalizzata alla realizzazione del Med Ospice Tutto è vita , una struttura dedicata a chi si trova ad affrontare l’ultimo tragitto della propria vita e che verrà realizzata nella vallata pratese con il recupero del borgo di Mezzana. L’IBAN del c/c dedicato al progetto per chi fosse interessato a contribuire è IT02B0200802847000103160820.