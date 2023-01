02.01.2023 h 15:21 commenti

Giorgia Meloni socia onoraria del club Alfa Romeo "Il Biscione"

L'utilizzo come macchina presidenziale della Nuova Giulietta, è stata la motivazione del conferimento, la tessera è stata consegnata dall'onorevole Chiara La Porta

Un socio onorario speciale per il Club Alfa Romeo il Biscione di Prato che ha consegnato la tessera al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La macchina presidenziale è la nuova Giulietta - spiega il presidente del Club Mauro Pasquini - questa la motivazione che ci ha spinto a consegnare il riconoscimento tramite l'onorevole Chiara La Porta. L'utilizzo di una vettura italiana da parte di una delle cariche più alte dello Stato, ci auguriamo possa essere d'esempio per tutti ad acquistare macchine nazionali, ma che sia anche uno strumento di promozione per la prestigiosa casa automobilistica che in qualche modo rappresentiamo anche noi". Il club è presente sul territorio da 15 anni e conta 180 soci.

