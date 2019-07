17.07.2019 h 09:18 commenti

Il Clan dei Ribot arriva in centro storico con il suo concerto itinerante

Alle 21.30 prenderà il via lo spettacolo-concerto itinerante che animerà le strade del centro. Partenza da via Pugliesi e a seguire via Garibaldi, de' Sei e via Settesoldi

Stasera, mercoledì 17 luglio, alle ore 21.30, le vie del centro storico si animeranno con il concerto-spettacolo itinerante Il Clan dei Ribot, inserito nel cartellone Prato Estate 2019, rassegna dell’Assessorato alla Cultura del Comune.

Nato nel 2013 con l’esigenza di fare musica di interplay, scambio musicale tra i vari strumenti e voci coinvolti all’interno del progetto, Il Clan dei Ribot è composto da: Fabrizio Lombardi (chitarra voce), Federico Turreni (voce), Cecilia Socci (voce), Roberta Biagiotti (voce), Raffaele Mucci (tastiere), Nicola Beneventi (basso), Leonardo Monfardini (batteria), Jordi Roldan (congas), Alessandro di Mare (sax) e Andrea Zito (sax).

Di seguito il percorso:

partenza da via Pugliesi e a seguire via Garibaldi, via de’ Sei, via Settesoldi, via Pugliesi.



