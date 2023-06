16.06.2023 h 11:50 commenti

Il circolo Pd di Paperino porterà il nome di Massimo Carlesi

La cerimonia di intitolazione si terrà domani mattina alle 10 alla presenza dei familiari e dei vertici del partito regionale, provinciale e locale

Il circolo Pd di Paperino sarà intitolato a Massimo Carlesi, esponente di punta del partito ed ex amministratore comunale, scomparso pochi mesi fa all’età di 67 anni. La targa all’esterno del circolo sarà posizionata e scoperta domani, sabato 17 giugno alle 10. Tra i vari incarichi ricoperti da Carlesi nel suo impegno politico c’è stato quello di presidente della circoscrizione Sud in cui è compresa anche Paperino. “È stato molto presente e attivo anche qui da noi - spiega Alberto Scermino, segretario del circolo- e dopo pochi giorni che è scomparso ci siamo riuniti come circolo Pd di Paperino e abbiamo voluto testimoniare in questo modo il dispiacere e il ringraziamento nei suoi confronti. Con lui ho un legame di amicizia personale e condivisione politica iniziato nel 1995 alla circoscrizione Sud e proseguito nel 2009 quando si candidò a sindaco di Prato”. Saranno presenti alla cerimonia, oltre ai familiari, il segretario regionale, Emiliano Fossi, il Provinciale Marco Biagioni, il segretario di Cafaggio, Luca Bof.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus