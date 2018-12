18.12.2018 h 15:02 commenti

Il circolo di Paperino aiuta i 'drop out' a formarsi nel settore della ristorazione

Sono dodici i ragazzi che stanno partecipando al corso per Operatore della ristorazione. Intanto al via due nuove iniziative gratuite contro l'abbandono scolastico degli Under 18

Si è tenuto nei giorni scorsi al Circolo Arci di Paperino un evento che ha coinvolto i dodici ragazzi under 18 che partecipano al corso per drop out "Ri.Pa Operatore della ristorazione ad indirizzo Preparazione Pasti".





Il Circolo Arci di Paperino è parte integrante di questa iniziativa, volta a dare un futuro a quei minorenni fuoriusciti dal sistema scolastico tradizionale, fornendo i propri spazi per la programmazione delle attività di aula e di laboratorio cucina, avviando così una proficua collaborazione con Formatica. Un contributo concreto per far sì che questi ragazzi possano avere locali idonei per apprendere il mestiere che un domani andranno a esercitare. Al corso partecipano come partner anche Cpia Prato e Pragma Service. Si è trattato di un momento di convivialità in cui i giovani allievi, in vista dell'inizio del loro prossimo stage, hanno sfoggiato le loro capacità con l'organizzazione di un buffet curato interamente da loro. Il progetto, promosso a Prato da Formatica Scarl e finanziato interamente dalla Regione Toscana con i fondi europei, è iniziato a settembre dello scorso anno e terminerà a maggio 2019 con la prova finale e la consegna dei diplomi.Il Circolo Arci di Paperino è parte integrante di questa iniziativa, volta a dare un futuro a quei minorenni fuoriusciti dal sistema scolastico tradizionale, fornendo i propri spazi per la programmazione delle attività di aula e di laboratorio cucina, avviando così una proficua collaborazione con Formatica. Un contributo concreto per far sì che questi ragazzi possano avere locali idonei per apprendere il mestiere che un domani andranno a esercitare. Al corso partecipano come partner anche Cpia Prato e Pragma Service.

Intanto, sempre per Under 18 che sono fuoriusciti dal percorso scolastico e hanno assolto l'obbligo di istruzione sono in fase di organizzazione altri due corsi, entrambi gratuiti per i partecipanti, le cui iscrizioni scadranno il 25 gennaio. Si tratta dei percorsi 'Per.La' (Operatore Sala e Bar) e 'Co.Tto' (Competenze per addetto alla Ristorazione). Entrambi i corsi rilasciano una qualifica di 3 livello europeo e contano su metodologie di insegnamento all'avanguardia.