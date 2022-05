17.05.2022 h 18:47 commenti

Il circolo Arci Le Fornaci di Sofignano chiude i battenti per i debiti accumulati

Le chiusure forzate durante l'emergenza sanitaria e la mancanza di volontari oltre che allo scioglimento del Cda ha portato i soci storici a riconsegnare le chiavi

Il circolo Arci Le Fornaci di Sofignano ha chiuso i battenti: la pandemia e la mancanza del cambio, non solo generazionale, dei soci ha messo fino a mesi di agonia.

A giugno dello scorso anno è stato nominato il nuovo consiglio d'amministrazione, ma poco dopo l'Arci ha revocato l'affiliazione (una misura dovuta alle scelte politiche in quota Lega del presidente e della vice). Nel frattempo fioccano le dimissioni da parte del consiglio d'amministrazione, comprese quelle della banconiera. A dicembre arrivano anche quelle del presidente e a gennaio 2022 quelle della vice, mentre l'ultima attività risale a ottobre 2021 con la festa di Halloween.

Una situazione difficile da sostenere visto i debiti accumulati, nonostante la pazienza dei fornitori che hanno accettato di essere pagati poco alla volta, gestore della luce compreso.

Così un gruppo storico di soci ha deciso di farsi carico dei debiti e nel frattempo, con la riammissione all'Arci, organizzano una prima assemblea dei soci per nominare il nuovo Cda, ma va a vuoto, a marzo è convocata la seconda con l'invito anche ai cittadini e la presenza del sindaco Primo Bosi, ma il risultato è lo stesso. Ultima assemblea ad aprile, anche questa deserta tanto che si prende atto dello scioglimento dell'associazione, per la mancanza del consiglio d'amministrazione. "dopo un passaggio consultativo con l'Arci".

Nel frattempo i debiti sono stati pagati e le chiavi restituite, ma non è detta l'ultima parola: "Con la perdita del Circolo - ha spiegato il sindaco Primo Bosi - viene a mancare un importante luogo di socializzazione per il borgo. Stiamo cercando di trovare una soluzione per poterlo riaprire". Il circolo era stato costruito negli anni '50 dai residenti di Sofignano come spaccio alimentare, poi negli anni Novanta è stato chiuso e riaperto nel 2013.