Il cinema teatro Modena a Vaiano è salvo. Un piano per recuperarlo e riaprirlo entro l’anno

L'amministrazione comunale ha comprato l'immobile di proprietà della Filodrammatica con il contributo delle associazioni Sofignano, AtuttaBriglia e Culturale per il lavoro e la democrazia. Chiuso dal 2012 è stato per decenni un punto di aggregazione e culturale

Palcoscenico aperto al cinema Modena di Vaiano, dopo sei anni di chiusura l’amministrazione comunale compra l’immobile e lo rilancia come punto culturale cittadino. Un’operazione importante, oltre 600 mila euro, che è stata sostenuta dal gruppo Over 50, le associazioni di Sofignano e AtuttaBriglia insieme all’associazione culturale per il lavoro e la democrazia che ha donato al comune 300 mila euro, finalizzati all’acquisto. Oggi il cinema è di proprietà della Filodrammatica srl che fino alla chiusura ha gestito immobile e stagione teatrale. “Vorremmo organizzare il primo evento – ha spiegato il sindaco Primo Bosi – entro la fine dell’anno, poi procederemo con i lavori di adeguamento alle norme antisismiche e alla messa a norma dell’impianto elettrico. Una spesa che si aggira introno ai 300 mila euro. Abbiamo chiesto anche un contributo alla Regione. Il nostro intento è di creare un punto di aggregazione culturale, quando gli impianti saranno a norma faremo un bando per la gestione della struttura”.

Il cinema dispone di circa 340 posti a sedere, tre camerini e un ampio salone per mostre, convegni, prove di recitazione e ballo, ed è nato per iniziativa della filodrammatica Gustavo Modena, attiva a Vaiano dal 1904. Il sodalizio aveva realizzato un teatro da 400 posti che nel Secondo Dopoguerra venne smantellato per fare spazio alla Casa del popolo. Negli anni Cinquanta la filodrammatica realizzo il cinema teatro, con palcoscenico fisso e sipario, utilizzato in primo luogo come cinema. Per vari decenni ha rappresentato la principale struttura di riferimento per le più importanti iniziative di carattere culturale e sociale dell’intera Val di Bisenzio. Memorabili i concerti di Gianni Morandi, Rita Pavone e Patty Pravo. Nel 1983 lo spazio chiude, sono infatti necessarie importanti opere di messa a norma. Ha riaperto i battenti nel 1998, nel 2012 lo stop. Nella storia del cinema Modena hanno un ruolo importante i lavoratori della val di bisenzio che lo hanno costruito per avere un luogo di aggregazione, avrebbe anche dovuto ospitare la sede della camera del Lavoro. E proprio dai lavoratori arriva un forte contributo economico tramite l’associazione culturale per il lavoro e la democrazia “Gestiamo – spiega il presidente Manuele Marigolli - le donazioni degli operai della vallata e dell’area pratese che, ingiustamente licenziati nel secondo dopoguerra, vennero poi risarciti in forza della legge 36 del 1974. Si tratta di 550 operai di tutta la Vallata, dei quali 320 vaianesi. Sono queste le risorse messe a disposizione per il recupero del Modena”.



