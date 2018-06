18.06.2018 h 16:23 commenti

Il cimitero di Chiesanuova perde il "suo" fioraio: è morto a 76 anni Franco Bardazzi

Per 50 anni ha gestito il chiosco fuori dal cimitero, oltre a vendere fiori aveva una parola di conforto per tutti. I funerali mercoledì 20 giugno alle 10 alla parrocchia di Chiesanuova

E’ morto Franco Bardazzi, per 50 anni è stato il fioraio del cimitero di Chiesanuova, a lui è stata affidata la cura di tante tombe, ma soprattutto tutti lo ricordano per la sua capacità di avere sempre una parola di conforto. Classe 1942, nel suo piccolo negozio Bardazzi, fino a quando è andato in pensione, ogni giorno ha preparato mazzi di fiori con una devozione particolare. La salma è esposta nelle cappelle del commiato della Croce d’Oro, i funerali si terranno mercoledì 20 giugno alle ore 10 nella chiesa di Chisanuova.



