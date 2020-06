08.06.2020 h 14:55 commenti

Il cimitero dei furgoni sequestrati a Chiesanuova, i residenti chiedono la rimozione ma c'è un'indagine in corso e non è possibile

Ormai distrutti e arrugginiti, da anni sono fermi in via Melis nel parcheggio davanti al cimitero. All'interno decine di sacchi neri pieni di scarti tessili

Da anni il parcheggio davanti al cimitero di Chiesanuova è utilizzato come deposito di furgoni carichi di scarti tessili sequestrati, una situazione più volte denunciata dai residenti che chiedono un intervento da parte della Municipale. “Questi mezzi – denunciano – sono stati distrutti, hanno tutti i vetri rotti e alcune parti sono state rubate per essere utilizzate come pezzi di ricambio. Uno spettacolo indecoroso, oltretutto i posti occupati da queste carcasse prendo spazio al parcheggio del cimitero. Da anni chiediamo invano la rimozione”.Una rimozione che però, secondo l'assessore alla Sicurezza Flora Leoni per ora è impossibile perché i mezzi sono sotto sequestro in quanto oggetto di un'indagine. “Siamo consapevoli di questa situazione – spiega l'assessore – ma purtroppo non possiamo rimuoverli fino a quando non avremo il nulla osta del magistrato, per qualcuno è arrivata l'autorizzazione ma per l maggior parte stiamo ancora aspettando.”Oltre al problema del decoro resta anche quello dello smaltimento."Qualora si arrivasse al dissequestro – spiega Leoni – sarebbe difficile rintracciare i proprietari e imputare loro i costi. Per questo da qualche tempo le indagini cercano anche di colpire non solo chi trasporta ma anche chi produce gli scarti in modo da scoraggiare questi comportamenti”. Intanto all'interno dei furgoni sono stipati decine e decine di sacchi neri che aspettano anche loro di essere smaltiti”.