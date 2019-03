24.03.2019 h 17:39 commenti

Il ciclista Aru sceglie l'ospedale di Prato per farsi operare

Il campione sardo ha una costrizione dell'arteria iliaca che lo costringerà a un intervento di angiopalstica e di conseguenza a saltare il Giro d'Italia

Il futuro sportivo del campione delle due ruote Fabio Aru è nelle mani dei medici del Santo Stefano che nel corso degli anni si sono specializzati in questo settore diventando famosi nell'ambiente. Si tratta dell'angiologo Paolo Raugei e del radiologo interventista Andrea Gori. Sono stati loro venerdì scorso a individuare precisamente il problema che da troppo tempo affligge il ciclista dell’UAE Team Emirates, condizionandone pesantemente le prestazioni. E saranno sempre loro, nei prossimi giorni a sottoporlo a un delicato intervento chirurgico di angioplastica per risolvere tutto definitivamente. Certo, il decorso post operatorio e la riabilitazione richiederanno tempo, tanto che il campione sardo sarà costretto a saltare il Giro d'Italia che tra l'altro passerà anche da Prato. Già oggi pomeriggio, domenica 24 marzo, Aru incontrerà i suoi angeli custodi per definire i prossimi passaggi prima dell'intervento che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni. Top secret la data per garantire tranquillità e privacy al ciclista. Aru è arrivato al Santo Stefano per un semplice "passaparola" tra sportivi a dimostrazione del fatto che l'ospedale è considerato un'eccellenza in questo campo. Il dolore sentito da Aru alla gamba sinistra, soprattutto sotto sforzo, non trovava spiegazioni fino a che qualcuno che c'era già passato, ha indirizzato lo scalatore sardo a Prato. Ipotesi corretta. È stata riscontrata una costrizione dell’arteria iliaca della gamba sinistra che impedisce un afflusso sanguigno adeguato durante la pedalata soprattutto sotto massimo sforzo. Un problema a cui i ciclisti professionisti sono particolarmente esposti per l'eccessivo numero di sollecitazioni alle gambe durante le pedalate e su cui il dottor Raugei in questi anni ha lavorato moltissimo fino a diventare un punto di riferimento e un'eccellenza nel panorama nazionale. Tra l'altro lo stesso Raugei sta mettendo a punto una tecnica di termografia per una diagnosi più veloce e ampia della costrizione. Cosa che rafforzerà ancora di più la fama del Santo Stefano negli ambienti delle due ruote. E.B.

